Требуется грамотный перевод IT Teхнической Документации с Китайского на Английский 24 страницы. Желательно с опытом перевода IT документации и понимании терминов. Спасибо!
Английский
Здравствуйте, Гульнара. Сможете с этими работами помочь?Цена?
Выбранный исполнитель
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