Нужен перевод методички с венгерского на русский

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Закрыт8 заявок159 просмотров

Перевод венгерской методички на русский  с сельскохозяйственной терминологией (свиноводство)

8 лет назад
guest_15100391239809
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8 лет назад

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