Нужно перевести договор (7 страниц) с немецкого на украинский язык. Срок - до 15 часов 08.11.2017
Требуется качественный перевод с английского на итальянский/испанский
Требуется перевод небольшого описания товаров и ключевых слов с английского на итальянский и испанский.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно перевести описание товара на Амазон с Английского языка на Французский язык. 2 файла, которые нужно перевести во вложении. Жду Ваших предложений.Переводы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $33
Требуется литературный перевод журнальной статьи, тематика - бизнес, управление. Объём 20 000 знаков с пробелами, сроки - 2 дня, предлагаемая оплата 2000 руб. Будет предложен очень небольшой ...Переводы45 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Требуется перевод нескольких документов с русского языка на грамотный румынский язык. Около полутора десятков одностраничных документов (типа свидетельства о рождении), сроки - 1 день.Переводы8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется перевод небольшого описания товаров и ключевых слов с английского на французский.Переводы15 заявокЗакрыт7 лет назад
Перевести небольшой монолог с английского языка на русский. Продолжительность монолога 7 минут. Простой и легкий текст, на уровне начальной школы. Тематика: Дед мороз поздравляет ребенка с новым годом. Вы прослушиваете монолог ...Завершен8 лет назад
- $8
Добрый день. Нужно перевести на турецкий язык небольшой буклет из 3-х страниц с характеристиками продуктов. Перевести нужно все полностью и текст в стикерах и все слова помимо характеристик. Для знающих язык перевести получится быстро и ...Завершен8 лет назад
Перевести с английского медицинскую статью, много сложных аббревиатур, таблица. 7 страниц на сайт не получается загрузить файл, ссылка вот: https://psv4.userapi.com/c816428/u139738893/docs/ab39de64ca27/Combating_terror_A_new_paradigm_in_student_trauma_education.pdf?extra=y34XB-SKxQuKc9k44nMXwNqmSxPJD6FTEOCBE6Lx9XDnq6h_xT2c1zjHwxz8wwutCfOg2q84Z5519BHlcByCtJ6NKaRytSJ5Qre1j9vsF2FpzPped4IRSik5TBqGXY7gПереводы17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Добрый день. Нужно перевести небольшой буклет из 3-х страниц с характеристиками продуктов. Перевести нужно все полностью и текст в стикерах и все слова помимо характеристик. Для знающих язык перевести получится быстро и просто.Завершен8 лет назад
На сайте стоит плагин WPML, который создает русскую и английскую копии сайта, но без перевода, соответственно нужно перевести сайт на 2 версии, на русскую и на английскую, сейчас сайт на половину с русским языком, на ...Переводы12 заявокЗакрыт8 лет назад