Перевести с английского медицинскую статью, много сложных аббревиатур, таблица. 7 страниц на сайт не получается загрузить файл, ссылка вот: https://psv4.userapi.com/c816428/u139738893/docs/ab39de64ca27/Combating_terror_A_new_paradigm_in_student_trauma_education.pdf?extra=y34XB-SKxQuKc9k44nMXwNqmSxPJD6FTEOCBE6Lx9XDnq6h_xT2c1zjHwxz8wwutCfOg2q84Z5519BHlcByCtJ6NKaRytSJ5Qre1j9vsF2FpzPped4IRSik5TBqGXY7g
Перевести на EN маленький буклет
Добрый день. Нужно перевести небольшой буклет из 3-х страниц с характеристиками продуктов. Перевести нужно все полностью и текст в стикерах и все слова помимо характеристик. Для знающих язык перевести получится быстро и просто.
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