Перевести на EN маленький буклет

$5
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Завершен15 заявок216 просмотров

Добрый день. Нужно перевести небольшой буклет из 3-х страниц с характеристиками продуктов. Перевести нужно все полностью и текст в стикерах и все слова помимо характеристик. Для знающих язык перевести получится быстро и просто. 

8 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Все ок. Рекомендую Сергея, как ответственного и грамотного исполнителя для решения ваших задач.
Заказчик хороший,советую,оплата своевременная

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sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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