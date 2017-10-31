Ищем носителей Казахского языка

$16
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Закрытнет заявок219 просмотров

Appen ведет разработку и улучшение приложений и программ пораспознаванию речи. Для улучшения работы таких программ нам нужны образцы речи

носителей Казахского языка.

Особенностизадания:

  • При работе над этим заданием исполнителю нужно будет провести запись коротких

    фраз на Казахском языке на специальном приложении в Интернете в 2 этапа.

  • Записи проводятся при помощи личного компьютера, или смартфона (планшета),

    • работающего на основе ОС Android (iPhone/iPad для этого задания не подходят).

  • Работа над заданием не должна занять более 2-2,5 часов.
  • Уровень оплаты за выполнение этого задания составляет AUD$21 (Австралийских долларов). Средства выплачиваются на счета PayPal и Skrill в течение двух недель после выполнения задания.

 

Требования: 

  • Исполнитель должен быть носителем Казахского языка.
  • Хорошее Wi-Fi подключение.
Есливы, или кто-то из людей, которых вы знаете, соответствует этим требованием, и хочет

помочь нам в завершении этого проекта, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Сразупосле этого вы получите детальные инструкции по поводу того, как принять

участие в этом проекте. 

Очень надеемся, что вы сможете нам помочь.

Android
7 лет назад
vkotova
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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