Здравствуйте, Мне необходимо перевести инструкцию на русский. Инструкция по ссылке: 'https://1drv.ms/b/s!AuaPLuRa4suihJJJyYm2f3hna8QxuA Возьметесь за технический? Можете оценить? В предложении прошу указать срок и стоимость. ...
Ищем носителей Казахского языка
Appen ведет разработку и улучшение приложений и программ пораспознаванию речи. Для улучшения работы таких программ нам нужны образцы речи
носителей Казахского языка.
Особенностизадания:
- При работе над этим заданием исполнителю нужно будет провести запись коротких
фраз на Казахском языке на специальном приложении в Интернете в 2 этапа.
- Записи проводятся при помощи личного компьютера, или смартфона (планшета),
- Работа над заданием не должна занять более 2-2,5 часов.
- Уровень оплаты за выполнение этого задания составляет AUD$21 (Австралийских долларов). Средства выплачиваются на счета PayPal и Skrill в течение двух недель после выполнения задания.
работающего на основе ОС Android (iPhone/iPad для этого задания не подходят).
Требования:
- Исполнитель должен быть носителем Казахского языка.
- Хорошее Wi-Fi подключение.
помочь нам в завершении этого проекта, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Сразупосле этого вы получите детальные инструкции по поводу того, как принять
участие в этом проекте.
Очень надеемся, что вы сможете нам помочь.
Заявки фрилансеров
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