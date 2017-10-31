Перевод

$20
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Закрыт36 заявок620 просмотров

Лекция +-40 000 анг знаков, нужен литературный перевод, желательно что б анг текст и руст текст были по размеру одинаковые, лекции стенфорда.

7 лет назад
guest_15091019652247
8 лет в сервисе
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7 лет назад

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