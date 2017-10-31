Лекция +-40 000 анг знаков, нужен литературный перевод, желательно что б анг текст и руст текст были по размеру одинаковые, лекции стенфорда.
Перевод инструкции
Здравствуйте,
Мне необходимо перевести инструкцию на русский.
Инструкция по ссылке:
'https://1drv.ms/b/s!AuaPLuRa4suihJJJyYm2f3hna8QxuA
Возьметесь за технический?
Можете оценить?
В предложении прошу указать срок и стоимость.
Спасибо!
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