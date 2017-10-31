Перевод инструкции

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт17 заявок268 просмотров

Здравствуйте,

Мне необходимо перевести инструкцию на русский.

Инструкция по ссылке:

'https://1drv.ms/b/s!AuaPLuRa4suihJJJyYm2f3hna8QxuA

Возьметесь за технический?

Можете оценить?

В предложении прошу указать срок и стоимость.

Спасибо!

7 лет назад
labtex
47 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров