Перевод небольшого письма с русского на испанский

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Завершен8 заявок190 просмотров

Письмо объемом примерно 1100 знаков

Нужно перевести максимально грамотно и грамматически, и лексически. Не через Гугл транслейт

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8 лет назад
natamak
Мак 
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$4
1 день
Все отлично по всем параметрам - выполнение работы, сроки, коммуникация! Спасибо!
Порядочный, отзывчивый заказчик. Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AndNirkov
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад