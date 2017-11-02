Письмо объемом примерно 1100 знаков Нужно перевести максимально грамотно и грамматически, и лексически. Не через Гугл транслейт Предлагайте ваши цены
Перевести несколько страниц WPML
На сайте стоит плагин WPML, который создает русскую и английскую копии сайта, но без перевода, соответственно нужно перевести сайт на 2 версии, на русскую и на английскую, сейчас сайт на половину с русским языком, на половину с английским.
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