Перевести несколько страниц WPML

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Закрыт12 заявок187 просмотров

На сайте стоит плагин WPML, который создает русскую и английскую копии сайта, но без перевода, соответственно нужно перевести сайт на 2 версии, на русскую и на английскую, сейчас сайт на половину с русским языком, на половину с английским. 

8 лет назад
guest_14882708059354
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров