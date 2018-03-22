Привлечение и работа с тайными покупателямя в Германии

Подбор персонала (HR)Закрытнет заявок172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа с тайными покупателями. Проведение интервью. Выдача заданий. Отчетность.    Знание разговорного немецкого обязательно.

6 лет назад
guest_15232983369758
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Поиск людей

    Составьте ТОП-10 успешных ИНТЕРНЕТ-предпринимателей, бизнесыкоторых кажутся вам интересными.   Важно, чтобы в топе вы выделили людей, которые не являютсямедийными и известными личностями/инфобизнесменами.   Источники, где искать: 3 человека с сайтов: www.searchengines.ru, vc.ru,tjournal.ru, www.the-village.ru/village/business, 3 человека с форумов: mmgp.ru, ...

    Подбор персонала (HR)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подбор кандидата на должность

    Необходимо подобрать кандидатов на должность эксперта в медицинском направлении:  - подобрать не менее 20 подходящих по формальным признакам кандидатов (текст объявления предоставляется);  - провести анкетирование каждого кандидата (анкета предоставляется);  - провести тестирование прошедших кандидатов (задание предоставляется).  Требования к исполнителю:   - ...

    Подбор персонала (HR)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Удаленный рекрутер (HR менеджер)

    Здравствуйте!   IT-компания Личи ищет удаленного рекрутера для закрытия вакансий: копирайтеров, корректоров, редакторов, контент-менеджеров, составителей техзаданий на написание статей, линк-менеджеров и других удаленных сотрудников.   В работу входит:   1. Cоставление и размещение вакансий на фриланс площадках и сайтах поиска работы   2. ...

    Подбор персонала (HR)15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Привлечение новых авторов статей

    От ~5 до ~20 человек. Важно: указывайте цену в разумных пределах. Здравствуйте! Нам нужны новые авторы. Составлять ТЗ не требуется. Вообще ничего не требуется кроме того, что указано ниже. 1) Разместить объявления на известных вам ресурсах; 2) рассмотреть ...

    Подбор персонала (HR)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подбор персонала – разовый проект

    $5

    23/03/2018 – Актуально. Здравствуйте! В связи с расширением штата сотрудников нужен человек, который поможет привлечь новых людей за краткий срок. Оплата 5-10$ ЗА ЧЕЛОВЕКА[b] [/b]на любую платежную систему после передачи их контактов. Знание сферы компании не обязательно: необходимо лишь ...

    Подбор персонала (HR)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поиск курьеров для юр фирмы

    $100

    Нужно находить кандидатов на позицию "курьер-регистратор" в Москве.  Оплата за каждого кандидата, прошедшего проверку. Нужно найти кандидата, убедиться, что он согласен и запросить паспортные данные для проверки. Критерии кандидатов: гражданство РФ, от 23 лет, не судимые. Оплата кандидатов: з/п ...

    Подбор персонала (HR)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Менеджер по подбору персонала

    $350

    22.03.2018 – Актуально. Добрый день. Необходимо по заданным критериям найти работников для компании (например, через объявления). Далее, когда достаточное количество будет набрано, встретиться с будущими работниками. Вся работа будет проводится дистанционно, лишь один раз потребуется контактировать с ...

    Подбор персонала (HR)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется человек для подбора персонала

    $1200

    Маркетинговая компания (головной офис в Швейцарии)расширяет штат онлайн-сотрудников. Требуются люди с рабочим владением английским языком, с хорошим уровнем компьютерной грамотности, готовые работать по гибкому графику, добросовестные. Стабильная оплата, плюс бонусы. (Работа с текстами, проверка тестовых заданий претендентов). требуетсяуровень ...

    Подбор персонала (HR)58 заявок
    Закрыт
    6 лет назад