Ищу фрилансеров на поиск линейного персонала на склады и производства в МО. Требования к сотрудникам: гражданство РФ возраст до 45 лет. Вахта 30/45/60/90/120 смен. От 2500 руб за смену ( грузчик/ разнорабочий/ упаковщик) Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека, рекрутера, который поможет мне найти преподавателей английского языка, заинтересованных в преподавании в Китае.
Требования к кандидатам:
- Быть резидентом США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Ирландии, Канады или Южной Африки и иметь паспорт одной из этих стран.
- Иметь как минимум бакалаврскую степень (необязательно по специальности "преподавание английского языка").
- Иметь настоящий интерес и страсть к преподаванию английского в Китае.
Ваши обязанности:
- Находить и связываться с потенциальными кандидатами, отвечающими требованиям.
- Помогать им создать вступительное видео и подробное резюме.
- После успешного прибытия и трудоустройства кандидатов, вы получите свою комиссию.
Обратите внимание: Кандидаты должны пройти отбор через учебное заведение до приезда в Китай.
Если вас интересует эта роль фрилансера, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:
1. Ваш опыт в рекрутинге или соответствующей области.
2. Ваш план или стратегия для поиска подходящих преподавателей английского языка.
3. Приблизительный график для завершения рекрутинга (нам нужно 10 иностранцев до января).
4. Любая дополнительная информация или предложения, которые могут быть полезными.
500$/чел
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