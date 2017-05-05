Удаленный HR для поиска программистов

Подбор персонала (HR)Закрыт9 заявок200 просмотров
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Для разработке медицинского софта для клиник США постоянно требуются программисты. Ищу сотрудника для их поиска, привлечения и начального тестирования. Требуются базовые знания IT.

7 лет назад
guest_14980613548451
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад