Удаленный HR для поиска программистов

Необходим специалист по ремонту оргтехники. Основные условиям: 1) Неограниченное количество вызовов Заказчиком 2) Техническое обслуживание 1 раз в квартал 3) Подбор комплектующих для ремонта Перечень обслуживаемого оборудования: 1. МФУ цветное Canon C2220L 2. МФУ цветноеCanon C2220L 3. МФУ цветноеCanon 4. imageRUNNER 2525i 5. МФУ цветное Canon 6. imageRUNNER 2535 7. МФУ цветное Canon 8. iR advance ...
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Для разработке медицинского софта для клиник США постоянно требуются программисты. Ищу сотрудника для их поиска, привлечения и начального тестирования. Требуются базовые знания IT.
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