Найти клип DJ Antoine - This Time (там где с девченками) в нормальном качестве, не меньше 80 метров )

демка: http://vkontakte.ru/video49405102

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ВАЖНО! не пешите готов могу ... плати.... вот ссылка ... уже отправил !!!

я не могу сутками выкачивать всякую дрянь, а собенно то что вы даже не смотрели !!!!

есть клип ? есть именно тот который я просил ? (там где девченки танцуют и не одетые с парнями а раздетые ! разве сложно демку глянуть ?) готов купиь 5$ ! )

и хватит бросать в асю всякую дрянь, смотрите что бросаете !!!

я не знаю какой настоящий оригинал, мне нужна версия с обнаженными девицами ... еще раз это подчеркиваю

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если честно - зае**** только плати ... ща найду .... и в итоге 0 !