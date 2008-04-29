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Найти клип DJ Antoine - This Time
Найти клип DJ Antoine - This Time (там где с девченками) в нормальном качестве, не меньше 80 метров )
демка: http://vkontakte.ru/video49405102
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ВАЖНО! не пешите готов могу ... плати.... вот ссылка ... уже отправил !!!
я не могу сутками выкачивать всякую дрянь, а собенно то что вы даже не смотрели !!!!
есть клип ? есть именно тот который я просил ? (там где девченки танцуют и не одетые с парнями а раздетые ! разве сложно демку глянуть ?) готов купиь 5$ ! )
и хватит бросать в асю всякую дрянь, смотрите что бросаете !!!
я не знаю какой настоящий оригинал, мне нужна версия с обнаженными девицами ... еще раз это подчеркиваю
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если честно - зае**** только плати ... ща найду .... и в итоге 0 !
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