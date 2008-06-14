Нужно быть на первых страницах google.com.ua

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок188 просмотров

Есть интернет магазин который скоро запускается, (моб.тел. КПК, карты памяти, блютуз гарнитуры, флешки) это весь товар который будет представлен в магазине. Каталоги по типу price.ua и e-katalog это неплохо но и не дешево хочется быть в google.com.ua на первых страничках. Каке будут предложения?

17 лет назад
Serenkiu
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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