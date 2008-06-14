Нужна раскрутка сайта www.skupim-auto.ru по следующим ключевым запросам: выкуп автомобилей срочный выкуп автомобилей выкуп авто срочный выкуп авто скупка авто скупка автомобилей ...
Нужно быть на первых страницах google.com.ua
Есть интернет магазин который скоро запускается, (моб.тел. КПК, карты памяти, блютуз гарнитуры, флешки) это весь товар который будет представлен в магазине. Каталоги по типу price.ua и e-katalog это неплохо но и не дешево хочется быть в google.com.ua на первых страничках. Каке будут предложения?
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