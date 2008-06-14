Нужно быть на первых страницах google.com.ua

Есть интернет магазин который скоро запускается, (моб.тел. КПК, карты памяти, блютуз гарнитуры, флешки) это весь товар который будет представлен в магазине. Каталоги по типу price.ua и e-katalog это неплохо но и не дешево хочется быть в google.com.ua на первых страничках. Каке будут предложения?