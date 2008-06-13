Требуется вывод в ТОП 10 Яндекса и Google

Требуется вывод сайта http://www.kimax.ru/hosting.html

В ТОП 10 Яндекса и Google и поддержка сайта на этом уровне по запросам:

хостинг

хостинг php

хостинг сайта

хостинг домен

mysql хостинг

хостинг cgi

платный хостинг

дешёвый хостинг

хостинг php mysql

качественный хостинг

виртуальный хостинг

регистрация доменов

аренда серверов

выделенный сервер

Также требуется составить сопутствующие запросы (20-30) и по ним также вывести в ТОП 10.

Предложения оставляйте только здесь, в личку не писать.

В первый месяц желательна оплата по факту.

Предоплата возможна только пользователям с хорошими отзывами (от 10).

Оставляйте конкретные предложения - стоимость вывода, срок, стоимость удержания в месяц, условия работы с Вами и т.д.