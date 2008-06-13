Нужна раскрутка сайта www.skupim-auto.ru по следующим ключевым запросам: выкуп автомобилей срочный выкуп автомобилей выкуп авто срочный выкуп авто скупка авто скупка автомобилей ...
Требуется вывод в ТОП 10 Яндекса и Google
Требуется вывод сайта http://www.kimax.ru/hosting.html
В ТОП 10 Яндекса и Google и поддержка сайта на этом уровне по запросам:
хостинг
хостинг php
хостинг сайта
хостинг домен
mysql хостинг
хостинг cgi
платный хостинг
дешёвый хостинг
хостинг php mysql
качественный хостинг
виртуальный хостинг
регистрация доменов
аренда серверов
выделенный сервер
Также требуется составить сопутствующие запросы (20-30) и по ним также вывести в ТОП 10.
Предложения оставляйте только здесь, в личку не писать.
В первый месяц желательна оплата по факту.
Предоплата возможна только пользователям с хорошими отзывами (от 10).
Оставляйте конкретные предложения - стоимость вывода, срок, стоимость удержания в месяц, условия работы с Вами и т.д.
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