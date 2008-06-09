Здравствуйте. Интересуюсь продвижением сайта по следующим основным ключевым словам: велотуры конные туры отдых на Алтае отдых на Байкале отдых на Урале треккинг туры на Камчатку ...
Фотобанк
Добрый день,
Меня интересует грамотная раскрутка сайта - фотобанка www.photoplaneta.ru
ЦЕЛИ продвижения:
Главная цель продвижения: привлечение ЦЕЛЕВОЙ аудитории, повышение уровня продаж фотоизображений, информирование всех профильных заинтересованных в покупке фото изображений частных лиц и компании – дизайнерских и web бюро,
дизайнерских студий, полиграфических и рекламных агентств, дизайнеров, рекламщиков, глянцевые журналы, СМИ, оформительских бюро и просто заинтересованных в покупке изображений физических и юридических лиц.
Вторая цель – привлечение фотографов и авторов для размещения качественных фотографий.
ЗАДАЧИ:
- реальная и видимая отдача от продвижения уже в первый месяц
- снижение затрат по мере продвижения
- установление ПРОЧНЫХ позиций сайта ( чтобы не было пока платишь – сайт держится, закончил платить – сайт умер)
- продвижение с использованием максимального количества методов продвижения сайта в сети интернет.
МЕТОДЫ:
- оптимизация страниц сайта для продвижения, под поисковые системы ( аудит сайта частично проведен). В том числе с заменой ключевых слов в HTML кодах титульной и других страниц сайта и текста сайта.
- помощь или советы по наиболее выгодным и перспективным ключевым словам для продвижения (3-4 основных и 10-15 поддерживающих)
- Повышение индекса ВИЦ - взвешенный индекс цитирования
- покупка ссылок с первых страниц рейтинговых, тематически профильных ресурсов
- регистрация в каталогах ( в белых, тематических)
- размещение на профильных сайтах написанных по теме статей и новостей (список
сайтов, где предполагается размещать)
- Регистрация в «гостевых» книгах (сообщения) и блогах по ПРОФИЛЬНОЙ тематике
- Постинг по живым форумам
- участие www.photoplaneta.ru в перечне фотобанков в на тематических сайтах
- Ваше личные соображения как профессионала
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
- сайт уже раскручивался короткое время. Он зарегистрирован в основных поисковых системах, есть счетчики посещаемости
- предполагаемые ключевые слова (тема для обсуждения):
- фото сайт
- фотосайт
- фотобанк
- фотогалерея
- фото России
- Купить фото
- Продать фото
- фото Москва
- фотоизображение
- постеры
- фото животных
- фото людей
- фотосток
- предполагаемая оплата 400 долларов за месяц за все вышеперечисленное
- предполагается получение постоянных отчетов о работе.
С учетом всех пожеланий, высказанных в данном письме, жду ваших соображений и возможныз пожеланий.
С уважением, Яна Апраксина
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