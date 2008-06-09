- фотобанк

Добрый день,

Меня интересует грамотная раскрутка сайта - фотобанка www.photoplaneta.ru

ЦЕЛИ продвижения:

Главная цель продвижения: привлечение ЦЕЛЕВОЙ аудитории, повышение уровня продаж фотоизображений, информирование всех профильных заинтересованных в покупке фото изображений частных лиц и компании – дизайнерских и web бюро,

дизайнерских студий, полиграфических и рекламных агентств, дизайнеров, рекламщиков, глянцевые журналы, СМИ, оформительских бюро и просто заинтересованных в покупке изображений физических и юридических лиц.

Вторая цель – привлечение фотографов и авторов для размещения качественных фотографий.

ЗАДАЧИ:

- реальная и видимая отдача от продвижения уже в первый месяц

- снижение затрат по мере продвижения

- установление ПРОЧНЫХ позиций сайта ( чтобы не было пока платишь – сайт держится, закончил платить – сайт умер)

- продвижение с использованием максимального количества методов продвижения сайта в сети интернет.

МЕТОДЫ:

- оптимизация страниц сайта для продвижения, под поисковые системы ( аудит сайта частично проведен). В том числе с заменой ключевых слов в HTML кодах титульной и других страниц сайта и текста сайта.

- помощь или советы по наиболее выгодным и перспективным ключевым словам для продвижения (3-4 основных и 10-15 поддерживающих)

- Повышение индекса ВИЦ - взвешенный индекс цитирования

- покупка ссылок с первых страниц рейтинговых, тематически профильных ресурсов

- регистрация в каталогах ( в белых, тематических)

- размещение на профильных сайтах написанных по теме статей и новостей (список

сайтов, где предполагается размещать)

- Регистрация в «гостевых» книгах (сообщения) и блогах по ПРОФИЛЬНОЙ тематике

- Постинг по живым форумам

- участие www.photoplaneta.ru в перечне фотобанков в на тематических сайтах

- Ваше личные соображения как профессионала

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

- сайт уже раскручивался короткое время. Он зарегистрирован в основных поисковых системах, есть счетчики посещаемости

- предполагаемые ключевые слова (тема для обсуждения):

- фото сайт

- фотосайт

- фотобанк

- фотогалерея

- фото России

- Купить фото

- Продать фото

- фото Москва

- фотоизображение

- постеры

- фото животных

- фото людей

- фотосток

- предполагаемая оплата 400 долларов за месяц за все вышеперечисленное

- предполагается получение постоянных отчетов о работе.

С учетом всех пожеланий, высказанных в данном письме, жду ваших соображений и возможныз пожеланий.

С уважением, Яна Апраксина

www.photoplaneta.ru

[email protected]