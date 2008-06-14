Продвижение интернет-магазина цифровой техники с помощью статейного маркетинга. Размещение статей с прямыми ссылками. В приватном сообщении просьба указывать: 1. Пишите ли вы сами статьи/занимаетесь рерайтом или работаете исключительно с ...
Создание анкоров(проекта)
Нужно создать 2000 анкоров, по ключевикам:
Фильмы онлайн, скачать фильмы, онлайн фильмы, смотреть фильмы, смотреть онлайн, смотреть фильмы онлайн, фильмы скачать.
Все нужно сделать в txt файле и ввиде:
ТекстАнкор Окончание
(Текст + Анкор + Окончание - не должно привышать 70 знаков).
Оставляйте ICQ и цена.
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