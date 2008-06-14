Создание анкоров(проекта)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок219 просмотров

Нужно создать 2000 анкоров, по ключевикам:

Фильмы онлайн, скачать фильмы, онлайн фильмы, смотреть фильмы, смотреть онлайн, смотреть фильмы онлайн, фильмы скачать.

Все нужно сделать в txt файле и ввиде:

ТекстАнкор Окончание

(Текст + Анкор + Окончание - не должно привышать 70 знаков).

Оставляйте ICQ и цена.

17 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

goword
Егор 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$600
1 день
Быстрая работа, все как просили, советуем.
Четкое задание, оплата вовремя. Михаилу десятка.

Заявки фрилансеров

goword
Егор 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад