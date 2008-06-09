Прогон сайта по каталогам. Сайт - визитка рекламного агентства. Оплата по факту размещения (за готовые ссылки).
Продвижение информационно-логистического портала
Требуется продвижение информационно-логистического портала www. L2B.UA
Интересует ЦЕЛЕВАЯ аудитория(~3000). Тоp 5 Google.com.ua, Yandex.
Страны:
Украина
Просьба указыватьОРИЕНТИРОВОЧНУЮ СТОИМОСТЬ и ПЕРИОД ВЫВОДА В ТОП, методы продвижения, а также прикреплять портфолио реализованных проектов со списками запросов.
примерные слова:
погрузчик
погрузчик {имя бренда}
погрузчик вилочный
погрузчик дизельный
погрузчик фронтальный
продажа погрузчиков
погрузчик продажа
электропогрузчик
электропогрузчики
электро погрузчик
погрузчик цена
автопогрузчик
штабелер
штабелеры
штабелеры электрические
штабелер самоходный
штабелер электрический
штабелеры продажа
погрузчики штабелеры
складские штабелеры
штабелеры гидравлические
Электроштабелеры
штабелеры самоходные
Штабелеры для бочек
ричтрак
ричтраки
тележка
тележки
тележки ручные
тележки гидравлические
тележка гидравлическая
тележки для склада
тележки платформенные
тележки грузовые
тележки для уборки
тележки складские
складские тележки
тележка ручная
тележка грузовая
тележка платформенная
тележка для супермаркета
самоходные тележки
тележки для бочек
тележки двухколесные
складская техника
складская тара
(согласно разделов сайта)
Заявки фрилансеров
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