Жду ответа на вопросы: 1) стоимость поддержки в месяц 2) стоимость вывода на позиции 3) дополнительные условия Крупной предоплаты не будет точно. Готовы оплатить небольшую сумму для ...
Продвижение сайта
Создан новый сайт www.filmoman.ucoz.ru и его необходимо раскрутить.
Отвечать прошу только людей, которые знают как привлечь пользователей на сайт.
Оплата - 50% от прибыли сайта (выплата ежемесячная)
Обращайтесь на [email protected] или icq 406729525
Заявки фрилансеров
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