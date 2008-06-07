Продвинуть сайт в поисковике Google

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Закрыт17 заявок287 просмотров

Нужно продвинуть сайт http://www.kolomyya-info.com.ua так, чтобы Google по запросу "Коломия" (без кавычок конечно:) выдавал его в первой пятёрке.

17 лет назад
MyKolo
Мыкола 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров