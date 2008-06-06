Добрый день, При бюджете $300 в мес. нужно максимально увеличить трафик по одному запросу.
Необходимо раскрутить WAP/PDA сайт
Необходимо поднять рейтинг сайта http://geowap.mobi и привлечь целевых посетителей с мобильных телефонов.
Также необходимо поднять сайт в WAP поиске Google и т.п. WAP/PDA поисковых системах.
Буджет невелик. Если договоримся, то возможно дальнейшее сотрудничество в области SEO.
Пишите цену за раскрутку до определенного количества хостов в день!
Писать на e-mail: [email protected]
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