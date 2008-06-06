Необходимо раскрутить WAP/PDA сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки209 просмотров

Необходимо поднять рейтинг сайта http://geowap.mobi и привлечь целевых посетителей с мобильных телефонов.

Также необходимо поднять сайт в WAP поиске Google и т.п. WAP/PDA поисковых системах.

Буджет невелик. Если договоримся, то возможно дальнейшее сотрудничество в области SEO.

Пишите цену за раскрутку до определенного количества хостов в день!

Писать на e-mail: [email protected]

17 лет назад
Ray_Icemont
Ray Icemont 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров