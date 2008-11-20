Контекстная реклама + продвижение. Недвижимость.

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен14 заявок702 просмотра

Есть два сайта. Один по продаже недвижимости, второй по аренде. Как жилья, так и коммерческой недвижимости.

Задача, в итоге проста - получение клиентов (заявок и звонков) в количестве аренда - 20/ продажа 15 в день, соотв., порядка 150 посетителей в день.

От вас оценка стоимости продвижения (и сроки вывода в топ-10) и контекстной рекламы в месяц.

Требуется продвижение сайтов (аренда и продажа).

17 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

goword
Егор 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$8000
Егор проявил себя как настоящий профессионал. Работа была сделана в сроки, результатами остался более чем доволен.
Александр отличный заказчик, всегда на связи, разумные требования, оплата всегда в сроки. Моя оценка 10 баллов.

Заявки фрилансеров

goword
Егор 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад