Контекстная реклама + продвижение. Недвижимость.

Есть два сайта. Один по продаже недвижимости, второй по аренде. Как жилья, так и коммерческой недвижимости.

Задача, в итоге проста - получение клиентов (заявок и звонков) в количестве аренда - 20/ продажа 15 в день, соотв., порядка 150 посетителей в день.

От вас оценка стоимости продвижения (и сроки вывода в топ-10) и контекстной рекламы в месяц.

Требуется продвижение сайтов (аренда и продажа).