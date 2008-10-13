Продвижение одного запроса в Яндекс и Google

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка370 просмотров

Добрый день,

При бюджете $300 в мес. нужно максимально увеличить трафик по одному запросу.

17 лет назад
stephan90
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

it-advert
Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$300
60 дней
Что привлекло: 1. Дмитрий написал свой телефон, и я смог позвонить и пообщаться. Я не люблю, когда люди прячутся за ICQ и с ними нет возможности другой коммуникации. 2. По телефону Дмитрий отвечал убедительно, были названы сроки проекта, предпочитаемые методы продвижения. В общем было ощущение, что человек "в теме". А не как я, что-то слышал, что-то пробовал, что-то получалось, что-то нет. Поэтому я решил, что стоит попробовать. 3. Оплата через банк на расчетный счет ИП, в выдачей бух.документов. У нас юр. лицо и расходы на рекламу так лучше учитывать в бух. учете. Результаты: 1. Ко времени удалось вывести сайт в TOP-10 Яндекса по данному запросу. 2. По телефону больше не общались, было достаточно переписки по e-mail.
Степан отличный заказчик, четкое ТЗ, что приятно человек сам маркетолог и разбирается не хуже меня, все обсуждения проектов проходили без проблем, с пониманием и без лишних вопросов. Оплата всегда в сроки. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

it-advert
Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад