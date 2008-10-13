Продвижение одного запроса в Яндекс и Google

Что привлекло: 1. Дмитрий написал свой телефон, и я смог позвонить и пообщаться. Я не люблю, когда люди прячутся за ICQ и с ними нет возможности другой коммуникации. 2. По телефону Дмитрий отвечал убедительно, были названы сроки проекта, предпочитаемые методы продвижения. В общем было ощущение, что человек "в теме". А не как я, что-то слышал, что-то пробовал, что-то получалось, что-то нет. Поэтому я решил, что стоит попробовать. 3. Оплата через банк на расчетный счет ИП, в выдачей бух.документов. У нас юр. лицо и расходы на рекламу так лучше учитывать в бух. учете. Результаты: 1. Ко времени удалось вывести сайт в TOP-10 Яндекса по данному запросу. 2. По телефону больше не общались, было достаточно переписки по e-mail.