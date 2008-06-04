Нужно продвинуть сайт

Добрый день веблансеры, нужно продвинуть один сайт по одному запросу, частота запроса 1982 человека в месяц! Показатели сайта не нулевые, продвигать нужно в гугле украины! Если готовы пишите в личку, я отвечу какой сайт и какой запрос!