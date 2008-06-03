Продвижение в 10-ку поисковиков нового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок332 просмотра

Продвижение в 10-ку поисковиков нового сайта www.insyte.ru по словосочетанию "умный дом".

Обращаться только тех, кто уверен в результате.

Готовы оплачивать только по факту работ, с "болтунами" по предоплате уже работали.

Гарантируем оплату договором, или любым удобным для Вас способом, вплоть до аккредитива.

С уважением, Компания INSYTE Electronics

17 лет назад
insyte
С.В. 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется SEO для интернет-магазина ноутбуков

    Тематика ноутбуки (+ чуть позже будут отдельные проекты - ИМ проекторы, форум, блог). Оптимизация по узким, средним и широким запросам. Интересуемые площадки: Яндекс Рамблер Google. Средние и широкие частоты: ноутбук ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижения сайта до 1 - 2 стр. яндекса

    Здравствуйте. Интересуют люди способные продвинуть сайт, по словосочетанию "аренда автомобилей", на 1 - 2 стр. яндекса. То есть в первую 10ку - 20ку. Нужен ответственный человек. Который сможет реально ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка сайта турфирмы

    Необходимо раскрутить сайт турфирмы bs-travel.ru по запросу "турфирмы новосибирска" (дизайн сайта, возможно, немного изменится) топ 10-20 яндекса, желательно и др поисковики. кое-каие работы по оптимизации и раскрутке были уже предприняты. присылайте цены и ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется раскрутка

    $1000

    Здравствуйте. Требуется раскрутка сайта по игровым автоматам безопасными методами. Список запросов, адрес сайта и условия работы будут предоставлены только при переписке.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Продвижение сайта (для новичков)

    Я открыл свой информационный портал rodnoy.com.ua, мне нужна помощь молодого специалиста по продвижению ( бюджет скромный, так что прошу обращаться именно молодых специалистов). В первую очередь необходимо поднять показатели ТИЦ и ПР, но чтобы не ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение сайта по тюнингу

    Добрый день! Вопрос по продвижению автомобильного сайта. Фирма занимается автотюнингом. Сам сайт сейчас в разработке! Но нужно уже оценить стоимость продвижения. Интересуют следующие поисковые фразы: Кожа салон Кожаный ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение сайта

    $100

    Horosho.od.ua Организация свадеб, дней рождений, корпоративов и презентаций в Одессе. Расскрутка для одесских пользователей. Ключивик - "Организация корпоративо в Одессе", "Корпоратив Одесса" по киеву. Подача объявлений по форумам и ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад