Прописка в DMOZ

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Завершен2 заявки286 просмотров

Прописать сайт в DMOZ.

Интересует цена и сроки.

17 лет назад
ADpro
Dondya 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Выбранные исполнители

XakerDeReyser
Василий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$100
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный работодатель
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад
$50
2 дня
Молодец быстро справился. Будем и дальше сотрудничать.
Всё ок, оплатил

Заявки фрилансеров

XakerDeReyser
Василий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад

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