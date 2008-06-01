Увеличение продаж интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок325 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Кратко о ситуации:

Был создан интернет-магазин (ссылка по запросу в личке), как дополнение к бизнесу в реале.

Для сайта была сделана оптимизация, в результате чего он некоторое время занимал первые строчки в поисковых системах. Итог: трафика много, продаж мало.

На данный момент планируется дальнейшая раскрутка сайта (seo, контекстная и баннерная реклама). Но ищутся различные дополнительные способы увеличения продаж.

Т.о. если у Вас есть что предложить, пишите в личку.

Сразу скажу, что на данный момент не рассматриваются предложения типа "Рекламная акция такая-то за 1000$".

Рассматриваем прежде всего варианты, завязанные на % с продаж. Либо малобюджетные краткосрочные акции, но чтобы можно было сразу увидеть эффект.

17 лет назад
adherent
Имя 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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