Прогнать сайт по сайтам закладок

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок189 просмотров

Нужно сделать прогонку сайта по:

1. каталогам

2. форумам

3. доскам обьявлений

4. сервисам социальных закладок

5. сервисам пресс-релизов и т.д.

Давайте цены по каждому пункту. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров