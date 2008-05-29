Нужно прогнать сайт chidogs.ru по каталогам с предоставлением отчета
Прогнать сайт по сайтам закладок
Нужно сделать прогонку сайта по:
1. каталогам
2. форумам
3. доскам обьявлений
4. сервисам социальных закладок
5. сервисам пресс-релизов и т.д.
Давайте цены по каждому пункту. Спасибо.
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