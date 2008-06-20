Оптимизировать сайт для взрослых.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок259 просмотров

Требуется внутренняя оптимизация сайта для взрослых.

17 лет назад
dimastyic
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

dekanov
Игорь 
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Александр качественно и в срок выполнил оптимизацию сайта, дал полезные советы. Советую.
Вежливый заказчик, объяснил конкретно всё что нужно сделать. Оплату произвёл в срок.

Заявки фрилансеров

dekanov
Игорь 
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад