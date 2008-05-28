Нужно вручную прорегистрировать в досках объявлений данные о предприятии.
Поднятие тиц 30 сателитам
Здравствуйте, необходимо понять тиц 30 сателитам до 50-70 для продажи ссылок, в настоящий момент многие из 30 имеют тиц 10.
Интересуют сроки цена, гарантии. Жду предложений
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Поисковые системы (SEO)32 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $400
Нужно продвижене сайта по запросам "искусственные растения" и "искусственные деревья" на первую страницу Яндекс и Гугл.Закрыт17 лет назад
- $1000
Требуется поднять ТИЦ и PR сайта. Тематика - новостной общетематический ресурс. Возраст сайта - примерно 6 месяцев. ТИЦ~30, PR=2 Оплата единоразовая. То есть ТИЦ и PR должны держаться на стабильном уровне в ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходима качественная и грамотная раскрутка интернет-магазина игрушек.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется продвижение gilbo.ru в Яндексе и Гугле. - семантическое ядро - непосредственно продвижение Примерное направление сем-го ядра: - личностный рост - саморазвитие - курсы - тренинги ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт17 лет назад
Прогон сайта по каталогам, с вводом капч, составлением описания, ключ. слов и т.д.Закрыт17 лет назад
Есть большое кол-во разнообразных сайтов, которым требуется дополнительное или начальное продвижение (только не прогон по каталогам). Показатели разные, контент и тематика тоже... Что требуется: - прогон по ррс лентам - прогон ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно раскрутить сайт http://www.primegold.org.ua . Готов выслушать все предложения.Закрыт17 лет назад
- $500
Необходимо раскрутить сайт, напонение информацией идт постоянно, но ее еще мало. Посещаемость не менее 1000 чел. в день. Оплата по факту после провекри. Пишите предложения.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Есть сайт, он довотится до топ 10 по СЧ и ВЧ запросам, запросов 7, требуется составить план на какие страницы лучше разместить контенть, сколько его нужно и т.д. ссылки на примерыв работ. портфолио по контенту, ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт17 лет назад