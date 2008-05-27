Требуется оценка размещения контента и сам контент

Есть сайт, он довотится до топ 10 по СЧ и ВЧ запросам, запросов 7, требуется составить план на какие страницы лучше разместить контенть, сколько его нужно и т.д. ссылки на примерыв работ. портфолио по контенту, статьям обязательно.

Далее требуется (после оценки) создать сам контент, рассматриваются только предложения с отзывами и примерами похожих работ, контент должен быть очень качественным, а его создатель очень опытным. оплата за план 1