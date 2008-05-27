Требуется раскрутка нового сайта: www.top-life.info Поскольку заявленное на сайте соответствует действительности, 10 клиентов в день – уже большая нагрузка на консультанта. По опыту оффлайна, поняв фишку, большинство клиентов периодически обращаются повторно, но предпочитают личные встречи. ...
Раскрутка сайта (увеличение закладочников)
Сайту нужно увеличить посещаемость (именно закладочников) пишем свои предложения, (тематика сайта, развлечения, но не adult) сайт кину в личку.
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