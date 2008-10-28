Что надо сделать: Есть сайт, который сейчас скатывается из ТОП Яндекса (23 место на сегодня). Задача вернуть сайт в ТОП и поддерживать его в таком состоянии. Все подробности (сайт, ключевые слова и т.д) ...
Размещение в каталогах и на досках объявлений
Размещений сайта http://www.fireprospect.com/ в украинских Интернет-каталогах и размещение объявлений о деятельности компании (текст уже есть). Чем больше – тем лучше.
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