Продвижение сайта в яндекс топ 10

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок287 просмотров

Есть интернет магазин www.mrglance.ru, необходимо продвижение в яндекс топ 10. до настоящего времени использовалась только контекстная реклама, сейчас рассматривается возможность поискового продвижения в яндекс.

17 лет назад
mrglance
Москвин 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров