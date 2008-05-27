Требуется раскрутка нового сайта: www.top-life.info Поскольку заявленное на сайте соответствует действительности, 10 клиентов в день – уже большая нагрузка на консультанта. По опыту оффлайна, поняв фишку, большинство клиентов периодически обращаются повторно, но предпочитают личные встречи. Надо подобную схему выстроить в онлайне. Оплата – по договоренности, желательно с привязкой к достигнутому результату (цель – порядка 5-10 клиентов в день). Если что надо будет поменять, написать, разбить по тематическим сайтам – не проблема. Объем работы тоже обсуждаем – от разовых акций до постоянного сопровождения. Можете писать по адресам на сайте - лучше cooperate@ или оставить свои координаты.