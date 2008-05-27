Нужна платная консультация по прогону по каталогам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок227 просмотров

Для человека, который никогда не занимался прогонами нужная консультация (по icq), софт и базы.

Нового конкурента вы себе не создадите, навыки нужны чисто для своих сайтов. Указывайте свою цену.

17 лет назад
1982587
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад
$50
Обладает знаниями о прогонах сайтов по каталогам.
Хорошый работодатель, выплатил деньги, буду рад работать с ним ещё

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад