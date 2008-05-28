Единоразовая прокачка ТИЦ и PR

Требуется поднять ТИЦ и PR сайта. Тематика - новостной общетематический ресурс. Возраст сайта - примерно 6 месяцев. ТИЦ~30, PR=2

Оплата единоразовая. То есть ТИЦ и PR должны держаться на стабильном уровне в течении длительного времени после окончания работ, а не упасть до прежнего уровня после следующего апа. Это значит, что "тупая" покупка ссылок не пройдёт.

От соискателей хочу услышать:

1) До каких минимальных показателей ТИЦ и PR они могут прокачать сайт

2) Сумма

3) Сроки

4) Методы продвижения (откуда ссылки)