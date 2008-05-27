Нужно раскрутить сайт http://www.primegold.org.ua . Готов выслушать все предложения.
Продвижение сайтов на постоянной основе
Есть большое кол-во разнообразных сайтов, которым требуется дополнительное или начальное продвижение (только не прогон по каталогам). Показатели разные, контент и тематика тоже... Что требуется:
- прогон по ррс лентам
- прогон по сайтам статей
- прогон по сайтам пресс релизов
- прогон по доскам объявлений
и т.д.
Я составляю анкоры, описания и т.д, от вас - реализация вашей услуги. Если недорого предложите составление текстов или размножение статей - только за.
Спам-рассылку по форумам, icq или майл агенту не предлагать. Вообще спам исключается, сайты "белые".
Все, что вы можете предложить для продвижения (не наращивания пузомерок) - в личку, здесь не обсуждаем. Стоимость, сроки, цены, требования к материалам, авто или ручной прогон и т.д. Интересует только долговременное сотрудничество, сайтов много, свои и клиентские... Оплата - вебмани, сразу после исполнения каждого заказа. Т.к. работа постоянная и долговременная, хотелось бы адекватных цен.
ЗЫ: Я в продвижении не новичок, просто времени на все не хватает.
Кто может предложить качественную услугу - добро пожаловать.
Заявки фрилансеров
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