Продвижение сайтов на постоянной основе

Есть большое кол-во разнообразных сайтов, которым требуется дополнительное или начальное продвижение (только не прогон по каталогам). Показатели разные, контент и тематика тоже... Что требуется:

- прогон по ррс лентам

- прогон по сайтам статей

- прогон по сайтам пресс релизов

- прогон по доскам объявлений

и т.д.

Я составляю анкоры, описания и т.д, от вас - реализация вашей услуги. Если недорого предложите составление текстов или размножение статей - только за.

Спам-рассылку по форумам, icq или майл агенту не предлагать. Вообще спам исключается, сайты "белые".

Все, что вы можете предложить для продвижения (не наращивания пузомерок) - в личку, здесь не обсуждаем. Стоимость, сроки, цены, требования к материалам, авто или ручной прогон и т.д. Интересует только долговременное сотрудничество, сайтов много, свои и клиентские... Оплата - вебмани, сразу после исполнения каждого заказа. Т.к. работа постоянная и долговременная, хотелось бы адекватных цен.

ЗЫ: Я в продвижении не новичок, просто времени на все не хватает.

Кто может предложить качественную услугу - добро пожаловать.