Необходимо раскрутить сайт, напонение информацией идт постоянно, но ее еще мало. Посещаемость не менее 1000 чел. в день. Оплата по факту после провекри. Пишите предложения.
Раскрутка сайта
Нужно раскрутить сайт http://www.primegold.org.ua . Готов выслушать все предложения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Есть сайт, он довотится до топ 10 по СЧ и ВЧ запросам, запросов 7, требуется составить план на какие страницы лучше разместить контенть, сколько его нужно и т.д. ссылки на примерыв работ. портфолио по контенту, ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Для человека, который никогда не занимался прогонами нужная консультация (по icq), софт и базы. Нового конкурента вы себе не создадите, навыки нужны чисто для своих сайтов. Указывайте свою цену.Завершен17 лет назад
- $1000
Ищем человека, который возмется за продвижение некоторых наших сайтов эскорт-услуг за границей (Европа, США) Интересует выведение в ТОП 10 в google.com по словам kiev escort, ukraine escort и т.д.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт17 лет назад
Оптимизация сайтаЗакрыт17 лет назад
Сайту нужно увеличить посещаемость (именно закладочников) пишем свои предложения, (тематика сайта, развлечения, но не adult) сайт кину в личку.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется раскрутка нового сайта: www.top-life.info Поскольку заявленное на сайте соответствует действительности, 10 клиентов в день – уже большая нагрузка на консультанта. По опыту оффлайна, поняв фишку, большинство клиентов периодически обращаются повторно, но предпочитают личные встречи. ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Есть интернет магазин www.mrglance.ru, необходимо продвижение в яндекс топ 10. до настоящего времени использовалась только контекстная реклама, сейчас рассматривается возможность поискового продвижения в яндекс.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $30
Размещений сайта http://www.fireprospect.com/ в украинских Интернет-каталогах и размещение объявлений о деятельности компании (текст уже есть). Чем больше – тем лучше.Завершен17 лет назад
Что надо сделать: Есть сайт, который сейчас скатывается из ТОП Яндекса (23 место на сегодня). Задача вернуть сайт в ТОП и поддерживать его в таком состоянии. Все подробности (сайт, ключевые слова и т.д) ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт17 лет назад