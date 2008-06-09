Лабрадоры

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок256 просмотров

Требуется поддержание сайта www.labr.ru по трем ключевым фразам:

лабрадор,

лабрадор ретривер,

щенки лабрадора

в первой пятерке поисковых систем Яндекс, Рамблер, Гугл.

17 лет назад
larry7
Антон 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

BonTon
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$100
20 дней
Работа понравилась. Все оперативно, использует аналитические системы, нестандартные решения без спама. при покупке ссылак высылается отчет.
Всё хорошо, рекомендуЮ!

Заявки фрилансеров

BonTon
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад