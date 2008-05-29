Продвижение сайта автозапчастей.

Здравствуйте.

Есть сайт, посвященный автозапчастям для автокранов. Надо вывести сайт в топ (желательно в 3-ку) яндекса по запросам(возможно не по всем, а по какому-то одному. все зависит от цены):

По wordstat`у подобрал эти запросы:

- запчасти автокран

- запчасти автокран ивановец

- запчасти на автокран

- запчасти к автокранам

- запчасти для ивановца

Адрес сайта скину в ICQ. Интересует долгосрочное сотрудничество. Пишите 439855786.