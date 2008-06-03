Зарегистрировать сайт в каталогах

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки189 просмотров

Требуется прогнать сайт http://portal26.ru по каталогам желательно с предоставлением отчёта о регистрации. Пишите в личку.

17 лет назад
Stalin85
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад
$15
Ответственный исполнитель. Выполнил работу качественно и в срок. Рекомендую.
Оплата поступила вовремя

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад