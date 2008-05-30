Продвижение интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок314 просмотров

Открыт тендер на на продвижение интернет магазина www.besthard.ru

Необходимо продвижение в основных поисковиках и категориях.

Бюджет обсуждается лично с каждым.

17 лет назад
stitch74
Роман 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад
$600

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад