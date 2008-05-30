Продвижение в социальных сетях
Продвижение сайта
Благодарю всех Вас за участие в этом тендере.
Исполнителем назначен участник зарегестрированый на Лансере, как (Alina Tim). В теме не отмечался.
30 т.р. - Ежемесячно
срок - около 3 месяцев
Лучшее предложение с предварительным аудитом и рекомендациями по оптимизации. Развернутая смета.
В общем самое грамотное предложение. Детальные пояснения к рекомендациям.
!!! Для тех, кто в танке, и не хочет читать до конца. Кроме цены и "Посмотрите мое портфолио... А еще я умею так..." необходимо писать срок исполнения, а так же методики. При этом необходимо подобие сметы. Т.е. сколько и за что платить будем.!!!
Коротенькое ТЗ
1. Выведение сайта в первую десятку известных поисковиков.
2. Возможны практически любые изменения в самом сайте, кроме тех, что противоречат правилам на поисковиках.
3. Сами фразы:
сборка щитов автоматики
монтаж силового оборудования
электромонтажные организации
электромонтажные работы
электротехнические работы
щиты автоматики -изготовление -сборка -монтаж
распределительные щиты -изготовление -сборка
электромонтаж
ящики управления -изготовление -монтаж -сборка
пока что только представленные, возможно добавим еще. Ваши предложения уместны.
Условия выбора исполнителя:
Ранее условия были написаны не в полном объеме
Бюджет - 60т.р./месяц
Срок исполнения не более 4 месяцев
1 место 100% = 50% цена услуги + 30% срок исполнения + 20% Ваши предложения
( Для интересующихся лиц. В любом тендере используется формула, по которой оцениваются участники. В данном случае - В комПредложении указывается цена услуги, ее срок исполнения и некие Методики исполнения. Оцениваются в первую очередь - цена, далее - сроки, и в последнюю очередь Методики. Если у Вас цена ниже, чем у конкурентов, оцениваются сроки, если и по срокам Вы выигрываете, смотрим Методики. Тот, кто даст наиболее интересное предложение, тот и получает заказ. И еще раз извиняюсь - не дописал основное:)
Договор обязателен + некое подобие сметы!!!
Расчет - безналичный, yandex деньги, webmoney, банковский перевод.
адрес сайта http://www.nlight.ru
Постоянно работает в директе Яндекса
Все остальные вопросы, если таковые у Вас возникнут, можно узнать через почту [email protected]
Заявки фрилансеров
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