Продвижение сайта

Благодарю всех Вас за участие в этом тендере.

Исполнителем назначен участник зарегестрированый на Лансере, как (Alina Tim). В теме не отмечался.

30 т.р. - Ежемесячно

срок - около 3 месяцев

Лучшее предложение с предварительным аудитом и рекомендациями по оптимизации. Развернутая смета.

В общем самое грамотное предложение. Детальные пояснения к рекомендациям.

!!! Для тех, кто в танке, и не хочет читать до конца. Кроме цены и "Посмотрите мое портфолио... А еще я умею так..." необходимо писать срок исполнения, а так же методики. При этом необходимо подобие сметы. Т.е. сколько и за что платить будем.!!!

Коротенькое ТЗ

1. Выведение сайта в первую десятку известных поисковиков.

2. Возможны практически любые изменения в самом сайте, кроме тех, что противоречат правилам на поисковиках.

3. Сами фразы:

сборка щитов автоматики

монтаж силового оборудования

электромонтажные организации

электромонтажные работы

электротехнические работы

щиты автоматики -изготовление -сборка -монтаж

распределительные щиты -изготовление -сборка

электромонтаж

ящики управления -изготовление -монтаж -сборка

пока что только представленные, возможно добавим еще. Ваши предложения уместны.

Условия выбора исполнителя:

Ранее условия были написаны не в полном объеме

Бюджет - 60т.р./месяц

Срок исполнения не более 4 месяцев

1 место 100% = 50% цена услуги + 30% срок исполнения + 20% Ваши предложения

( Для интересующихся лиц. В любом тендере используется формула, по которой оцениваются участники. В данном случае - В комПредложении указывается цена услуги, ее срок исполнения и некие Методики исполнения. Оцениваются в первую очередь - цена, далее - сроки, и в последнюю очередь Методики. Если у Вас цена ниже, чем у конкурентов, оцениваются сроки, если и по срокам Вы выигрываете, смотрим Методики. Тот, кто даст наиболее интересное предложение, тот и получает заказ. И еще раз извиняюсь - не дописал основное:)

Договор обязателен + некое подобие сметы!!!

Расчет - безналичный, yandex деньги, webmoney, банковский перевод.

адрес сайта http://www.nlight.ru

Постоянно работает в директе Яндекса

Все остальные вопросы, если таковые у Вас возникнут, можно узнать через почту [email protected]