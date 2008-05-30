Прогнать сайт

Тожа нужно сделать прогонку сайта по:

1. каталогам

2. форумам

3. доскам обьявлений

4. сервисам социальных закладок

5. сервисам пресс-релизов и т.д.

Желательно после этого прогона не попасть в бан яши и гугля. Так что просьбв отписыватся только тем у кого в этом уже большой опыт и наличествует неслабое портфолио.

Давайте цены по каждому пункту. Спасибо.

не надо мне стучать в аську. пишите здесь. хочется видеть отзывы ваши и тд и тп