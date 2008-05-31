Продвижение сайта (для новичков)

Я открыл свой информационный портал rodnoy.com.ua, мне нужна помощь молодого специалиста по продвижению ( бюджет скромный, так что прошу обращаться именно молодых специалистов). В первую очередь необходимо поднять показатели ТИЦ и ПР, но чтобы не было резкых скачков. Планируется долгосрочное сотрудничество. Все подробности в аське 416-885-484.