Продвижение в социальных сетях
Продвижение сайта (для новичков)
Я открыл свой информационный портал rodnoy.com.ua, мне нужна помощь молодого специалиста по продвижению ( бюджет скромный, так что прошу обращаться именно молодых специалистов). В первую очередь необходимо поднять показатели ТИЦ и ПР, но чтобы не было резкых скачков. Планируется долгосрочное сотрудничество. Все подробности в аське 416-885-484.
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