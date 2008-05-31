Продвижение сайта (для новичков)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок332 просмотра

Я открыл свой информационный портал rodnoy.com.ua, мне нужна помощь молодого специалиста по продвижению ( бюджет скромный, так что прошу обращаться именно молодых специалистов). В первую очередь необходимо поднять показатели ТИЦ и ПР, но чтобы не было резкых скачков. Планируется долгосрочное сотрудничество. Все подробности в аське 416-885-484.

17 лет назад
bedya1
Гость 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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