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Продвижение сайта по тюнингу
Добрый день!
Вопрос по продвижению автомобильного сайта.
Фирма занимается автотюнингом. Сам сайт сейчас в разработке! Но нужно уже оценить стоимость продвижения.
Интересуют следующие поисковые фразы:
Кожа салон
Кожаный салон
Тюнинг автосалона
Тюнинг автомобиля
Обивка салона
Авто ремонт кожи
Удаление царапин
Химчистка салона
Полировка кузова
Ремонт сколов
Ремонт царапин
Ремонт салона автомобиля
Обвес
Ремонт бамперов
Удаления вмятин
Тонировка автомобиля
Чистка салона
Автосалон ремонт
Продвижения в Яндексе, в google и Рамблере по Московской области.
Необязательно на самый верх. Укажите цену для попадания в 20 и для попадания в 10.
Заявки фрилансеров
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