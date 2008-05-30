Продвижение сайта по тюнингу

Добрый день!

Вопрос по продвижению автомобильного сайта.

Фирма занимается автотюнингом. Сам сайт сейчас в разработке! Но нужно уже оценить стоимость продвижения.

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Необязательно на самый верх. Укажите цену для попадания в 20 и для попадания в 10.