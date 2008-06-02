Требуется SEO для интернет-магазина ноутбуков

Тематика ноутбуки (+ чуть позже будут отдельные проекты - ИМ проекторы, форум, блог). Оптимизация по узким, средним и широким запросам.

Интересуемые площадки: Яндекс Рамблер Google. Средние и широкие частоты:

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+ примерно 300 узких частот (название ноутбуков, которые ссылаются на карточку товара):

Acer TravelMate 6292-812G25Mn

Acer TravelMate 6592G-812G25Mn

Acer TravelMate 5720G-934G32Mn

Acer TravelMate 5720G-812G25Mi

Acer Aspire 4920G-5A2G25Mn

и т.д.

Начало работ - сейчас.

К сезону (сентябрь) хотелось бы получить не плохой качественный трафик по широким и средним

по узким частотам хотелось бы получать отдачу через 2-4 недели после появления новых моделей (старые-архивные естественно будем снимать)

От вас хотелось бы получить в предложении:

1. сроки

2. стоимость услуг

3. гарантии результата