Требуется раскрутка

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен24 заявки321 просмотр

Здравствуйте.

Требуется раскрутка сайта по игровым автоматам безопасными методами.

Список запросов, адрес сайта и условия работы будут предоставлены только при переписке.

17 лет назад
gon4arov
Евгений 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Promo-Expert
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
Сделано всё как договаривались. Результаты положительные. Сайт vitafox.com.ua поднялся в поисковиках Яндекс и Гугль и стал более посещаемым. Пошли звонки от клиентов. Честно говоря, не думал, что от этого будет заметный прок...

Заявки фрилансеров

Promo-Expert
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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