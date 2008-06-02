Продвижения сайта до 1 - 2 стр. яндекса

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок280 просмотров

Здравствуйте.

Интересуют люди способные продвинуть сайт, по словосочетанию "аренда автомобилей", на 1 - 2 стр. яндекса. То есть в первую 10ку - 20ку.

Нужен ответственный человек. Который сможет реально это сделать.

Интересуют конкретные сроки и цены,

например пишите:

1е место - .... руб - .... дней

10е место - .... руб - .... дней.

и тп.

Всех я запишу, потом когда подойдет срок, мы выберем человека, и будем работать.

Требование: Россия, Москва. Ответственность.

17 лет назад
Gidro
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Раскрутка сайта турфирмы

    Необходимо раскрутить сайт турфирмы bs-travel.ru по запросу "турфирмы новосибирска" (дизайн сайта, возможно, немного изменится) топ 10-20 яндекса, желательно и др поисковики. кое-каие работы по оптимизации и раскрутке были уже предприняты. присылайте цены и ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется раскрутка

    $1000

    Здравствуйте. Требуется раскрутка сайта по игровым автоматам безопасными методами. Список запросов, адрес сайта и условия работы будут предоставлены только при переписке.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Продвижение сайта (для новичков)

    Я открыл свой информационный портал rodnoy.com.ua, мне нужна помощь молодого специалиста по продвижению ( бюджет скромный, так что прошу обращаться именно молодых специалистов). В первую очередь необходимо поднять показатели ТИЦ и ПР, но чтобы не ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение сайта по тюнингу

    Добрый день! Вопрос по продвижению автомобильного сайта. Фирма занимается автотюнингом. Сам сайт сейчас в разработке! Но нужно уже оценить стоимость продвижения. Интересуют следующие поисковые фразы: Кожа салон Кожаный ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение сайта

    $100

    Horosho.od.ua Организация свадеб, дней рождений, корпоративов и презентаций в Одессе. Расскрутка для одесских пользователей. Ключивик - "Организация корпоративо в Одессе", "Корпоратив Одесса" по киеву. Подача объявлений по форумам и ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение сайта

    $2500

    Благодарю всех Вас за участие в этом тендере. Исполнителем назначен участник зарегестрированый на Лансере, как (Alina Tim). В теме не отмечался. 30 т.р. - Ежемесячно срок - около 3 месяцев Лучшее ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Прогнать сайт

    Тожа нужно сделать прогонку сайта по: 1. каталогам 2. форумам 3. доскам обьявлений 4. сервисам социальных закладок 5. сервисам пресс-релизов и т.д. Желательно после этого прогона не ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад