Продвижения сайта до 1 - 2 стр. яндекса

Здравствуйте.

Интересуют люди способные продвинуть сайт, по словосочетанию "аренда автомобилей", на 1 - 2 стр. яндекса. То есть в первую 10ку - 20ку.

Нужен ответственный человек. Который сможет реально это сделать.

Интересуют конкретные сроки и цены,

например пишите:

1е место - .... руб - .... дней

10е место - .... руб - .... дней.

и тп.

Всех я запишу, потом когда подойдет срок, мы выберем человека, и будем работать.

Требование: Россия, Москва. Ответственность.